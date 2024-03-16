Diyarbakır\'da Sibergöz-24 operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya'nın ulaşım ağının güçlendiğini ifade etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Tavşanlı-Emet yolu, Germiyan ve Zafertepe kavşakları ve Tarihi Yukarı Köprüsü'nün tamamlanmasıyla Kütahya'nın ulaşım ağının daha da güçlendiğini belirtti. Vali Işın, Kütahya'nın son zamanlarda sanayi alanında önemli bir ivme kazandığını ve yeni organize sanayi bölgelerinin hizmete açılacağını söyledi. Ayrıca, bölünmüş yol yatırımlarında da büyük bir artış olduğunu vurgulayan Vali Işın, hükümetin yapmış olduğu hizmetlerin Türk milletinin takdirine şayan olduğunu ifade etti.