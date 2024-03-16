"Sibergöz-24" yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan 51 şüpheliden 25'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 23'ü adli kontrol hükümlerince olmak üzere 26'sı serbest bırakıldı.
Yasa dışı bahis oynatan ve suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde düzenlenen Sibergöz-24 operasyonlarında toplam 139 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Sibergöz-24 operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Kaymakçı Mahallesi'nde bulunan Ali Dereli'ye ait tek katlı evde çıkan yangında, evde bulunan Dereli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve Dereli'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde cezaevinin yerine kültür, sanat ve spor alanlarının bulunacağı bir proje hayata geçireceklerini açıkladı.
Bursa'da bir meslek lisesinde öğrenciler, organik gıda atıklarını turşu suyu kullanarak sıvı gübre üretti. Öğrencilerin yaptığı AR-GE çalışması sonucunda elde edilen sıvı gübre, bitkilerin gelişimini olumlu yönde etkiledi. Okulun Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Abdullah Taşçı, sıvı gübrenin patent başvurusunun yapıldığını ve satışının yapılarak okul bütçesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' projesi çerçevesinde yetişen sporculardan Yağmur Tek, Okullar Arası Mersin Şampiyonası tekvando branşında üst üste 5 maç kazanarak şampiyon oldu.
Diyarbakır'da yasadışı bahis çetesi üyelerine yönelik gerçekleştirilen 'Sibergöz-24' operasyonunda 51 şüpheliden 25'i tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan 6 aylık takip sonucunda çetenin lideri ve faaliyetleri deşifre edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddisk ele geçirildi.
Beypazarı Belediyesi, ramazan etkinliklerinin ilki olan Pazar Pazarı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte Hacivat Karagöz gösterisi, illüzyon, skeçler ve Seğmen gösterisi yapıldı. Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Gösterinin ikincisi Ayvaşık Mahallesi'ndeki pazar alanında yapılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kütahya Valisi Musa Işın, Tavşanlı-Emet yolu, Germiyan ve Zafertepe kavşakları ve Tarihi Yukarı Köprüsü'nün tamamlanmasıyla Kütahya'nın ulaşım ağının daha da güçlendiğini belirtti. Vali Işın, Kütahya'nın son zamanlarda sanayi alanında önemli bir ivme kazandığını ve yeni organize sanayi bölgelerinin hizmete açılacağını söyledi. Ayrıca, bölünmüş yol yatırımlarında da büyük bir artış olduğunu vurgulayan Vali Işın, hükümetin yapmış olduğu hizmetlerin Türk milletinin takdirine şayan olduğunu ifade etti.
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Samara bölgesinde bulunan devlete ait Rosneft petrol rafinerisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda yangın çıktı ve başka bir rafineriye yönelik saldırı engellendi. Rusya'nın Samara Bölge Valisi Dmitry Azarov, Ukrayna ordusunun Rosneft'in Syzran ve Novokubyshev rafinerilerini hedef aldığını açıkladı. Saldırı sonucunda Syzran rafinerisinde yangın çıktı, ancak her iki fabrikadaki işçiler tahliye edildi ve can kaybı yaşanmadı. Ukrayna, son haftalarda Rusya'nın petrol altyapısını yoğun bir şekilde hedef almaktadır.
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Eternal Roket Takımı, ABD'deki Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışması'nda (IREC) yer alacak. Takım, 16 ülkeden 154 rakip takıma karşı mücadele ederek zirveye ulaşmayı hedefliyor. Roketin tasarımı ve yazılımı tamamen takım üyeleri tarafından yapılan GTÜ roket takımı, uluslararası standartlara uygun bir roket geliştirdi. Takım, roket teknolojisine katkı sağlamak amacıyla diğer üniversitelerden katılımcılarla fikir alışverişinde bulunmayı planlıyor. GTÜ Eternal Roket Takımı, Türk bayrağını gururla temsil edecek ve başarı elde etmeyi umuyor.
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