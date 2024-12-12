Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

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Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi Canlı Hayvan Borsası'nda henüz bilinmeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ayrılan taraflar, daha sonra merkez Bağlar ilçesi Sento Caddesi'ndeki kahvehanede karşılaştı.

Burada da devam eden kavgada, S.T. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan S.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı.