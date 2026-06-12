Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
12.06.2026 11:34
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Bağlar'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı, olay anı kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1163'üncü Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Bağlar, Güncel, Yaşam, Kavga, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz H Deniz H:
    geçtiğimiz ay da benzer bir olay meydana gelmişti bu tür silahlı kavgaların önüne geçilmesi gerekiyor 0 0 Yanıtla
  • Hilal Uslucan Hilal Uslucan:
    hadi bakalım bunun sorumluları bulunacak tutuklanacak falan ?? her seferinde aynı şarkı işte 0 0 Yanıtla
  • Sevgül Tirit Sevgül Tirit:
    bu tür olayları duyunca üzülüyorum tabii ama güvenlik önlemlerinin artırılması lazım artık her gün böyle haberleri görüyoruz umarım yaralı kişi çabuk iyileşir 0 0 Yanıtla
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