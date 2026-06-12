Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1163'üncü Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.