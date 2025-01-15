Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Tutuklama

Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Tutuklama

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı.

15.01.2025 18:48  Güncelleme: 18:51
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DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan, M.V. (40) isimli kadının yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 12 Ocak akşamı, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan iş yeri sahibi ve müşteriler, barışmak üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.V. isimli kadın, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.V., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda kovan bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarının görüntülerini inceledi. Görüntülerden 8 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.V. ile S.G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Tutuklama - Son Dakika
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