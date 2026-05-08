Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 7 Sanığa Dava

08.05.2026 15:53
Diyarbakır'da kasap dükkanında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, 7 kişi hakkında dava açıldı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, kasap dükkanında iki grup arasında çıkan, Zülfü Coşan (66) ile oğlu Ensari Coşan'ın (36) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3'ü tutuklu 7 kişi, hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, taraflar arasında et ticaretinden kaynaklı husumet bulunduğu belirtildi.

Olay, 4 Kasım 2025'te Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Kasap dükkanına gelen grup ile iş yerinde bulunanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Zülfü Coşan, oğlu Ensari Coşan ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zülfü Coşan ile Ensari Coşan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan olay, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde 2 kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş açtığı, bir başka kişinin ise yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı. Görüntülerde, silahla ateş açan kişinin otomobille kaçtığı da görüldü.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanıklar Ahmet Kaya, Şerif Kaya ve Aziz Othan ile tutuksuz sanıklar Abdulbaki F. ve Mehmet Zülküf F. ile haklarında yakalama kararı bulunan firari durumdaki Diyar O. ve Osman O. hakkında 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Ahmet Kaya ve Abdulbaki F. hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BARIŞMAK İÇİN BABA VE OĞLUNU ÇAĞIRMIŞ

İddianamede, tarafların kasaplık ve et ticareti yaptığı, aralarında uzun süredir ticari anlaşmazlık bulunduğu kaydedildi. Şüpheli Şerif Kaya'nın olay günü tarafları konuşup barıştırmak amacıyla Zülfü ve Ensari Coşan'ı iş yerine çağırdığı, ancak buluşmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtildi. Savcılık değerlendirmesinde, olay yeri inceleme tutanakları, kamera kayıtları, kriminal raporlar, müşteki ve şüpheli ifadeleri ile diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerinin kanaatine varıldığı ifade edildi. İddianamede, olay sonrası bazı silahların araç içerisinde saklandığının tespit edildiği, bu nedenle Ahmet Kaya ile Abdulbaki F. hakkında ayrıca 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan da ceza talep edildiği belirtildi.

'TUZAĞA ÇEKİLEREK ÖLDÜRÜLDÜKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Zülfü Coşan'ın eşi H.C., iddianamede yer alan beyanında, olay tarihinde ölen oğlu Ensari Coşan'a telefon geldiğini, ne olduğunu sorduğunda şüpheli Şerif Kaya ile konuştuğunu, Şerif'in kendisini olayın gerçekleştiği iş yerine çağırdığını söylediği, diğer taraf olan şüphelilerle aralarındaki ihtilafı halledeceklerini ve barışacaklarını söylediği yer aldı. Bunun üzerine eşi ve oğlunun olay yerine gittiklerini, eşinin ve oğlunun şüphelilerden Şerif Kaya tarafından tuzağa çekilerek öldürüldüğünü düşündüğünü söylediği yer aldı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

