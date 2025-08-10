Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yılmaz Güney Caddesi'nde dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
