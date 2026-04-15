Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Şüpheli Yakalandı

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolundaki inşaatta çalışan işçi Ş.T.'nin (28) yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili polis ekiplerinin çalışmasında şüpheli A.B. (30) yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, 1'i olayda kullanıldığı tespit edilen 2 pompalı tüfek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,