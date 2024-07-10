Diyarbakır'da silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Güncel

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahla düzenlenen, 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır- Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde 5 Temmuz'da bir otomobile, başka bir araçtan uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu Hebun Fahrioğlu (32) ve Reşit Akyol'un (38) öldüğü, 4 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 1 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.