Diyarbakır'da Silahlı Yaralanma: Şüpheli Tutuklandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasının ardından şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Ağustos'ta Üçkuyu Mahallesi'ndeki Zengi Parkı'nda M.S.A'nın silahla yaralanmasına ilişkin çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla N.F.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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