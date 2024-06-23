Diyarbakır\'da Starbucks ve Burger King şubelerine saldırı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da bir grup, Starbucks ve Burger King şubelerine saldırı gerçekleştirdi. İsrail aleyhine Gazze lehine slogan atarak iş yerlerine saldıran grup ile bazı müşteriler arasında gerginlik yaşandı.

Dün akşam saatlerinde bir grup genç, Kayanıpar ilçesindeki Starbucks ve Sur ilçesindeki Burger King şubelerine eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki göstermek amacıyla yapılan saldırılarda iş yerlerinde maddi hasar oluştu. İsrail aleyhine slogan atarak iş yerlerine saldıran grup ile bazı müşteriler arasında gerginlik yaşandı.