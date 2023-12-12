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Diyarbakır'da su taşkınlarına karşı beton boru döşendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da su taşkınlarına karşı beton boru döşendi

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerinde su taşkınlarına karşı 29 beton boru döşedi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağış alan ve sel riski bulunan bölgelere beton boruları yerin altına monte etti. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, beton boruların sel ve su taşkınlarına karşı en iyi önlem olduğunu belirtti ve altyapı güçlendirme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Diyarbakır\'da su taşkınlarına karşı beton boru döşendi
12.12.2023 - 11:59,
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Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerinde su taşkınlarına karşı 29 beton boru döşedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgenin en çok yağış alan ve aynı zamanda yağışlı dönemlerde en fazla sel ve su taşkını riski bulunan yeri olan Karacadağ bölgesinde ihtiyaç duyulan yerlere beton borular döşüyor.

Yukarı Akdibek Mahallesi'nde 15 ve Batıkarakoç Mahallesi'ne bağlı Yarımtaş mezrasında da 14 olmak üzere, 29 beton boru yerin altına monte edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sel ve su taşkınlarına karşı en iyi önlemin beton borular döşemek olduğunu belirtti.

Beyoğlu, "Kırsal yerleşim yerlerinde altyapı güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bunların başında sel ve su taşkınlarına karşı önlem almak geliyor. Beton borular döşemek suretiyle bunun önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için her türlü çalışmayı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da su taşkınlarına karşı beton boru döşendi - Son Dakika
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