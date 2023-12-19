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Diyarbakır'da tamir için bırakılan otomobil alev aldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da tamir için bırakılan otomobil alev aldı

Diyarbakır'da bir oto tamir dükkanının önünde tamir için bırakılan otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

19.12.2023 - 18:02,
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DİYARBAKIR'da tamir için oto tamir dükkanına bırakılan otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatte söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, öğle saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolundaki bir oto tamir dükkanının önünde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen arızalı otomobil, tamir için oto tamir dükkanının önüne bırakıldı. Otomobil, bir süre sonra motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alarak söndürdüğü yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi. İş yerinde de hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı (DHA)

Diyarbakır\'da tamir için bırakılan otomobil alev aldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da tamir için bırakılan otomobil alev aldı - Son Dakika
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