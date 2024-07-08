Diyarbakır'da tarihi PTT binasının kafeterya işletmesi olarak kiralandığı iddiaları Meclis gündemine taşındı

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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da tarihi PTT binasının kafeterya işletmesi olarak kiralandığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, "1. Derece taşınmaz kültür varlığının, Diyarbakır'da yüzlerce kafeterya işletmesi mevcut iken, kafeterya veya restorana dönüştürülmesi kararı Diyarbakır'ın tarihi dokusunu ve Osmanlı Devleti'nin izlerini yok etmenin ilk aşaması mıdır" diye sordu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Balıkçılarbaşı semtinde dört ayaklı minarenin de bulunduğu Yenikapı Sokak'ta bulunan tarihi PTT binasının kafe işletmesine verildiği iddia edildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuyu TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, "'1. Derece taşınmaz kültür varlığı ve iki masura hamravat suyu' diye kayıt altına alınmış Diyarbakır'ın ilk borsası, ilk Darphane ve Devlet Erkanı Hizmet binası olarak kullanılan 100 yıllık tarihi binada hizmet veren Diyarbakır Suriçi Balıkçılarbaşındaki tarihi PTT binasının kafeterya, restoran işletmesine dönüştürülmek üzere kiralandığı veya kiralanacağı iddiası doğru mudur" diye sordu.

Tanrıkulu şu soruları yöneltti:

Yapı Tescilde 'Kargir postane binası' şeklinde korunması gereken taşınmaz tabiat kültür varlığı olarak '1. Derece taşınmaz kültür varlığı ve iki masura hamravat suyu' diye kayıt altına alınmış Diyarbakır'ın ilk borsası, ilk Darphane ve Devlet Erkanı Hizmet binası olarak kullanılan 100 yıllık tarihi binada hizmet veren Diyarbakır Suriçi Balıkçılarbaşındaki tarihi PTT binasının kafeterya, restoran işletmesine dönüştürülmek üzere kiralandığı veya kiralanacağı iddiası doğru mudur?

İddia doğru ise, tarihi PTT Binası hangi firma ya da firmalara, toplam hangi tutarda (TL) ve süreyle kiralanmıştır veya kiralanması planlanmaktadır?

Kiralama süreci hangi kurum tarafından yürütülmüştür veya yürütülmektedir?

"Tarihi binanın kiralanması kararı verilmiş ise, söz konusu karar hangi bürokratların imzalarıyla gerçekleşmiştir?

Diyarbakır'ın bilinen en eski ve kesin tarihi belli olmamakla birlikte 1535 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman'ın Diyarbakır' a yaptığı ziyaretin ardından isale hattı olan iki masura hamravat suyu olarak kaydedilmiş 1. Derece taşınmaz kültür varlığının, Diyarbakır'da yüzlerce kafeterya işletmesi mevcut iken, kafeterya veya restorana dönüştürülmesi kararı Diyarbakır'ın tarihi dokusunu ve Osmanlı Devleti'nin izlerini yok etmenin ilk aşaması mıdır?

Diyarbakır Suriçi Balıkçılarbaşındaki tarihi PTT binasının ticari bir işletmeye dönüştürülmesi yerine, Sinema, Tiyatro, Edebiyat, Güzel Sanatlar Akademisi veya robot mekaniğinin kurucusu Diyarbakırlı ilim adamı El Cezeri'nin adına yakışır Bilim Merkezi olarak kentin sanat, bilim geçmişini geleceğe taşıyan bir kurumsal yapıya dönüştürülmesi neden planlanmamıştır?

Diyarbakır'ın ve dolayısıyla ülkemizin tarihsel, kültürel yapılarından olan tarihi PTT Binası'nın ticari bir işletmeye dönüştürülmesine yönelik alınmış/alınacak karar ya da kararlar ve yapılmış veya yapılacak sözleşme, sözleşmeler acilen iptal edilecek midir?

Diyarbakır Surları, Suriçi ve Hevsel Bahçeleri ile birlikte 2015 Temmuzundan bu yana dokuz yıldır UNESCO'nun Tarihsel ve Kültürel Miras kalıcı listesinde yer alıyor. Bu sebeple böylesine kent için çok önemli tescilli bir tarihi ve kültürel miras simgesi anıt mekann amaç dışı kullanımı için tahsis edildiği iddiası doğru mudur? Anılan iddialar ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?"