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Diyarbakır'da Tarihi Taşköprü Viyadük Çalışmalarında Zarar Gördü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Tarihi Taşköprü Viyadük Çalışmalarında Zarar Gördü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Taşköprü Mahallesi yakınında yapılan viyadük çalışmalarında dinamit patlatılması sonucu 2. Abdulhamid dönemine ait tarihi Taşköprü zarar gördü. Köprü trafiğe kapatıldı ve yetkililer tarafından onarım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

17.01.2024 - 00:15,
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DİYARBAKIR'da, viyadük yapımı için sürdürülen çalışmalarda dinamit patlatılması sonucu 2'nci Abdulhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü. Köprü trafiğe kapatıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi yakınında Silvan, Hazro ve Lice ilçelerini Kulp ilçesinden Muş'a bağlayacak olan 700 metrelik viyadük yapımı için yapılan çalışmalarda yüklenici firma tarafından dinamit kullanılınca 2'nci Abdulhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü. Köprü güvenlik güçleri tarafından ulaşıma kapatılırken, kırsal Taşköprü Mahallesi Muhtarı Kazım Aydın konuya ilişkin, Köprünün bir kısmı bugün viyadük çalışması için dinamit patlatılması sonucu hasar gördü. Köprümüz hasar gördüğü için ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, 2-3 gün içinde çalışmalara başlayarak köprünün onarılacağını söyledi. Geçtiğimiz aylarda da köyümde birkaç ev bu şekilde dinamit patlatılması sonucu zarar gördüğü için vatandaşlarımız mağdur edildiklerini belirterek dilekçe verip şikayetçi oldular dedi. (DHA)

Diyarbakır\'da Tarihi Taşköprü Viyadük Çalışmalarında Zarar Gördü
Kaynak: DHA
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