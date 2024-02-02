Diyarbakır\'da Tartışma Sonucu İntihar Girişimi

DİYARBAKIR'da çevre yolunda aracını park eden Veysi Çiçek (25), tartıştığı yanındaki kız arkadaşı Dilan K.'yi (25) tabancayla vurup, intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Veysi Çiçek yaşamını yitirdi. Bu sırada aracıyla yoldan geçerken olaya şahit olan H.Ç., korna çalıp engel olmak istediğini ancak başaramadığını söyledi.
Olay, öğleden sonra Kayapınar ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Yanındaki kız arkadaşıyla aralarında tartışla çıkan Veysi Çiçek 06 SY 780 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Araçtan inen ikili, tartışmayı sürdürdü. Bu sırada Veysi Çiçek, yanındaki tabancayı çekip, Dilan K.'yi vurdu. Çiçek, ardından silahın namlusunu kendisine doğrultup tetiği çekti.
Otomobiliyle seyir halindeyken olaya şahit olan H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilan K. ve Veysi Çiçek, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Veysi Çiçek, yaşamını yitirdi. Dilan K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
'KORNA ÇALARAK ENGEL OLMAK İSTEDİM'
Olayın görgü tanığı H.Ç. polise verdiği ifadede, memleketi Şanlıurfa'ya gittiğini belirterek, Kadınla erkeğin tartıştığı gördüm. Erkeğin silahı çektiğini gördüm. Kornaya bastım engel olmak için. Elimden bir şey gelmedi. Aracımı yolun ortasında durdurdum. O sıra yine silah sesi geldi. 112'yi aradım ama yeri bilmediğim için başka bir aracı durdurup bulunduğumuz yerin adresini söyledim dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trendyol Süper Lig'de, Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, CSKA Moskova'nın futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı. Altıparmak, Rus basınına yaptığı açıklamada, CSKA'nın Kahveci'yi takip ettiğini söyledi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce yapılan veda töreninde konuştu. Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Arhavi ilçesinde Ender Turhan, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Turhan'ı tabanca ile vurarak öldürdü ve intihara teşebbüs etti. Yaralanan Ender Turhan hastanede tedavi altına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nda konuştu. Gündemine ana muhalefet partisini alan Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha destek çıkarak, "Millete umut diye açıkladıkları Cumhurbaşkanı adayını siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savaş başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği öne sürüldü.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Tartışma Sonucu İntihar Girişimi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?