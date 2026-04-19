Diyarbakır'da Taşlı Sopalı Kavga: 5 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Cengizler Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.
