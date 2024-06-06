Diyarbakır\'da sürücünün yüzüstü uzanarak kullandığı motosikletle trafiği tehlikeye attığı anlar

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DİYARBAKIR'da sürücünün yüzüstü uzanarak kullandığı motosikletle trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen sürücü, 21 AFJ 489 plakalı motosikletinin üzerine yüzüstü uzanarak trafikte ilerledi. Sürücünün, hem kendisini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücü, bir süre böyle ilerledikten sonra gözden kayboldu.