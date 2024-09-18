Diyarbakır'da Tekstil Krizi Uyarısı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Tekstil Krizi Uyarısı

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CHP'li Tanrıkulu, Diyarbakır'daki tekstil sektöründe kriz yaşandığını ve fabrikaların kapanma riski olduğunu belirtti.

18.09.2024 13:57
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda üretim kapasitesinde düşüş yaşandığına dikkat çeken CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Tekstil, istihdamı büyük olan bir sektördür fakat hükümet özelikle bu sektörü batırmak için maalesef çalışmakta. Tekstil sektörünün sorunlarını giderici kalıcı çalışmalar yapılması lazım. Eğer yapılmazsa, fabrikalarda kapanmalar başlayacak" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Sektör temsilcileri ve çalışanlar bir araya gelen Tanrıkulu, sorun ve taleplerini dinledi. Burada değerlendirmede bulunan Tanrıkulu, tekstil sektöründe büyük bir kriz yaşandığını dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da da bir kriz yaşıyor. Bu alanda 64 fabrika var. Aslında burası tam kapasite çalışsa, 20 binden fazla işçiye istihdam sağlayacak fakat şu anda 5 bin kişi ancak çalışıyor. Üretim kapasiteleri yüzde 50-30 seviyelerinde ve giderek düşmekte. Nedeni ise, maliyetler artmış, döviz kurunda bir istikrarsızlık var ve dolayısıyla ihracatçılar da daha çok Mısır'a, Bangladeş'e ve Fas'a yönelmiş durumda. Yeni sipariş alamıyorlar, maliyetler artmış ve rekabet edemiyorlar. Bütün Türkiye'de bir sorun var tekstil konusunda ve hükümet tamamen duyarsız bu sorunlara. Tekstil sektörü Türkiye'nin ve Diyarbakır'ın ana taşıyıcı sektörüdür. İstihdamı büyük olan bir sektördür. Ham madde ve bütün girdiler tümü neredeyse yerlidir ve katma değeri yüksektir aynı zamanda. Fakat hükümet özelikle bu sektörü batırmak için maalesef çalışmakta. Diyarbakır'dan sesleniyorum, tekstil sektörünün sorunlarını giderici kalıcı çalışmalar yapılması lazım. Eğer yapılmazsa, fabrikalarda kapanmalar başlayacak."

Diyarbakır\'da Tekstil Krizi Uyarısı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Tekstil Krizi Uyarısı - Son Dakika

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