Diyarbakır'da Terör Operasyonları: 269 Gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Terör Operasyonları: 269 Gözaltı

Diyarbakır\'da Terör Operasyonları: 269 Gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da terör propagandası yapan 47 hesap yöneticisini tespit etti.

15.10.2024 09:19
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Valiliğin yasak kararına rağmen gerçekleştirilmeye çalışılan miting ile ilgili sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin tutuklandığını, ayrıca 36 ilde düzenlenen operasyonlarda bölücü terör örgütü üyesi 269 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da kışkırtıcı, terör propagandası yapılmaya çalışılan ve şiddeti öven sahnelere müsamaha göstermeyeceklerini belirterek, "Bölücü terör dahil ülkemize ve demokrasimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye karalıyız. Diyarbakır Valiliği tarafından kamu düzeni ve güvenliğinin bozulmaması amacıyla alınan yasaklama kararına rağmen; 13 Ekim 2024 Pazar günü yasa dışı şekilde miting gerçekleştirmeye çalışan ve terör örgütünü destekleyici nitelikte sosyal medya paylaşımları yapan toplam 47 hesap yöneticisi Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatıldı. Aynı gün sosyal medya hesaplarında, bölücü terör örgütü elebaşının fotoğrafını paylaşan 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 hesap yöneticisi tespit edildi. Aynı gün bölücü terör örgütü lehine örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli çocuk muhafaza altına alındı. Gözaltına alınanlardan 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye adli kontrol kararı verildi. Muhafaza altına alınan çocuk serbest bırakıldı. Yasa dışı propaganda yapan diğer şüphelilerin tespit işlemleri devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 36 ilde operasyon yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Miting duyurusu ve öncesinde düzenlenen 36 ildeki operasyonlarda ise daha önce taş ve molotof kokteyli atarak illegal sokak olaylarına katılan, üst düzey örgüt mensuplarıyla fotoğrafları tespit edilen, sözde tecridin kaldırılmasına yönelik eylemleri organize etmeye çalışan bölücü terör örgütü üyesi 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nı, İstihbarat Başkanlığı'nı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Terör Operasyonları: 269 Gözaltı - Son Dakika

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