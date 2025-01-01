Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın katlettiği 23 kişi törenle anıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın katlettiği 23 kişi törenle anıldı

Diyarbakır\'da terör örgütü PKK\'nın katlettiği 23 kişi törenle anıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi için anma töreni düzenlendi.

01.01.2025 14:16
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi için anma töreni düzenlendi.

İlçeye bağlı Hamzalı Mahallesi'nde 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce katledilen 23 kişi için gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Burak Akeller, törende, bu topraklarda eli kanlı terör örgütü tarafından 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 vatandaşın şehit edildiğini belirtti.

Şehitlerin fedakarlıklarının bugün huzur içinde yaşamalarına vesile olduğunu ifade eden Akeller, şöyle konuştu:

"Kahramanlık destanlarının yazıldığı bu topraklarda canları pahasına vatanımıza sahip çıkan şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 1 Ocak 1995'te hain bir saldırıyla sarsılan Hamzalı, o günden bu yana şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaktadır. Şehitlerimiz Allah yolunda canlarını feda ederek en büyük mükafata nail olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de, 'Kim Allah yolunda öldürülürse onun karşılığı olarak Allah ona cennetini verir' buyuruyor. İşte Hamzalı şehitlerimiz de bu müjdeye nail olmuşlardır. Rabb'im onlardan razı olsun ve mekanlarını cennetten birer bahçe eylesin. Aziz şehitlerimiz bu toprakların bekçileriydi. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün huzur içinde yaşıyoruz."

Terör örgütü PKK'nın bölge halkına yaşattığı acılara da değinen Akeller, Hamzalı'da yaşanan büyük acıların, bölgedeki insanlara eli kanlı terör örgütünün gerçek yüzünü gösterdiğini kaydetti.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da veren Akeller, şöyle devam etti:

"Bizler şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak zorundayız. Onların izinden giderek birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Ülkemizin bekası için gece gündüz çalışmalıyız. Şehitlerimize olan en büyük borcumuz ise onların katilleri olan bu kirli zihniyete karşı aynen şehitlerimizin yaptığı gibi dimdik karşı koyabilmektir. Devlet ve millet olarak bu borcumuzu layıkıyla yerine getirme azim ve kararlılığını hiçbir zaman yitirmedik, bundan sonra da yitirmeyeceğiz."

Saldırıda yakınlarını kaybeden vatandaşlar adına konuşan Muhsin Çiçek de terör örgütü PKK'nın kundaktaki bebekleri dahi katlettiğini belirterek, terörü lanetlediklerini söyledi.

Çiçek, "Terör örgütü, masum bebekleri bile hedef alarak dünyadaki en temel insan hakkı olan yaşam hakkını hiçe saymıştır. Bu katliamı yapanları ve onlara destek verenleri bir kez daha lanetliyoruz. Kendilerini sözde insan hakları savunucusu ilan edenler, bu katliama sessiz kalmış ve hatta onları desteklemiştir. Ancak bu ellerine bulaşmış masum kanı asla temizleyemeyecek, vicdanlarında hesap veremeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından sona eren törene, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit yakınları, muhtarlar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın katlettiği 23 kişi törenle anıldı - Son Dakika

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