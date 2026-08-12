Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye Vurgusu

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, "'Terörsüz Türkiye' süreci sadece silahların susması değildir. Yatırımcıların önünü rahat görebilmesidir. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin toprağa daha fazla güvenle yatırım yapabilmesi demektir. Gençlerimizin kendi memleketlerinde işlerini kurabilmesi demektir. Dağların altından tünellerin, ovalarda traktörlerin, fabrikalarda makinelerin çalışması demektir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dicle Havzası'nda yer alan Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli etaplarından Silvan Barajı Proje alanında incelemede bulundu. Yumaklı'ya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve yetkililer eşlik etti. Bakan Yumaklı, incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bulunduğu bölgenin önemine değinerek konuşmasına başlayan Bakan Yumaklı, "Bugün sadece Türkiye'nin değil, içinde bulunduğumuz coğrafyanın da en büyük kalkınma projelerinden birisi olan Silvan Projesi'nin tam kalbinden sizlere sesleniyorum. Sadece bir sulama projesini anlatmayacağım. Türkiye'nin yeni döneminde bu projenin ekonomik ve sosyal karşılığını da burada sizlere ifade edeceğim" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ HİÇBİR ZAMAN İÇİN BİR GÜVENLİK BAŞLIĞINDA DEĞERLENDİRMEDİK"

Çerçeve Yasa'ya ilişkin de konuşan Bakan Yumaklı, şunları aktardı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizde hafta başında önemli bir düzenleme kabul edilmiş oldu. 'Terörsüz Türkiye' kapsamında hazırlanan bu kanun, Gazi Meclisimizde kanunlaşarak yasalaştı. Ben bu gelişmenin ülkemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada şunun altını özellikle çizmek isterim. 'Terörsüz Türkiye'yi hiçbir zaman için bir güvenlik başlığında değerlendirmedik. Bu bizim için daha fazla yatırım demek, daha fazla üretim demek, daha fazla istihdam demek, daha fazla refah demek, daha fazla huzur demek. Dolayısıyla bunların toplamı da elbette daha güçlü bir Türkiye demek. İşte bugün burada, Silvan'da bunun en güçlü örneklerinden birinin içerisindeyiz. Terörsüz yaşamın en önemli kazançlarından biri, yıllarca potansiyelin tam anlamıyla ortaya konulamadığı bu toprakların üretim gücünü çok daha ilerilere taşımaktır."

"BUGÜNE KADAR BU TOPRAKLARA SÖZLE DEĞİL, ÜRETİMLE VE İSTİHDAMLA HİZMET ETTİK"

Huzurun yatırımla, yatırımın üretimle, üretimin istihdamla, istihdamın da kalıcı bir refahla güçlendiği bir Türkiye'yi hedeflediklerini söyleyen Bakan Yumaklı, "Bugüne kadar bu topraklara sözle değil, barajla, sulama tesisleriyle, içme suyu tesisleriyle, enerji yatırımlarıyla, yollarla, tünellerle, üretimle ve istihdamla hizmet ettik. Rakamlar bunun en açık şahididir. Son çeyrek asırda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde sadece Devlet Su İşleri'nin eliyle 2 bin 400 üzerinde projeyi hayata geçirmiş olduk. Bu projelerin toplam bedeli bugünkü rakamlarla bir nokta 3 trilyonun üzerinde bir tutara tekabül ediyor. Bu yatırımlarla birlikte sadece sulama açısından bakacak olursak yedi nokta bir milyon dekarlık araziyi biz sulamaya açmış olduk" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK BARAJI SULAMALARINDAN SONRA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SULAMA HAMLELERİNDEN BİRİSİDİR"

Bakan Yumaklı, Silvan Barajı'nın Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Silvan Projesi, yatırım iradesinin en önemli halkalarından birisi olarak tamamlanmak üzere 7-24 çalışılarak sonuca ulaşılmak üzere hedeflenmiş durumda. Silvan Projesi, Atatürk Barajı sulamalarından sonra Türkiye'nin en büyük sulama hamlelerinden birisidir. Proje 8 barajdan ve 23 sulama tesisinden oluşuyor. Bugünkü yatırım büyüklüğü yaklaşık 360 milyar lira. Proje tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekarlık bir alan sulanacak. Proje tamamen bittiğinde halihazırda bu topraklarda bahsetmiş olduğum 2 milyon 350 bin dekarlık bir alanın, üretiminin yaklaşık üç katı kadar bir üretimi biz kazandırmış olacağız. Bunu şu andaki rakamlarla söyleyecek olursak iki nokta 3 milyon tonluk bir üretim var. Bu 7 milyon tonluk bir üretimin üzerine çıkmış olacak. Silvan projemiz de inşallah tamamlandığında bölge ekonomisine yaklaşık 43 milyar liralık bir katkı sağlayacak. Doğrudan ya da dolaylı 300 bin kişi burada istihdam edilmiş olacak."

"SİLVAN PROJESİ BİR KALKINMA PROJESİDİR"

Silvan Barajı Projesi sadece bir sulama projesi olmadığına dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Rakamların tamamını ifade ettiğimizde elbette belli istatistikleri söylemiş oluruz. Ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Silvan Projesi bir kalkınma projesidir. Projenin kalbi ise Silvan Barajı'dır. Temelden 174 metre yükseklikteki bu baraj, kendi sınıfında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli mühendislik eserlerinden birisidir" dedi.

"SİLVAN BARAJI'NDA EYLÜL 2027 İTİBARIYLA SU TUTMAYA BAŞLIYORUZ"

Silvan Barajı'nın gövde imalatı tamamlandığını aktaran Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Diğer imalatların da tamamlanmasıyla birlikte inşallah Silvan Barajı'nda Eylül 2027 itibarıyla su tutmaya başlıyoruz. Ancak sadece burada mesele suyu depolamak değil, aynı zamanda toprağa ulaştırmak ve üretime dönüştürmek. Bunun için de adeta Silvan Barajı'ndan buraya kadar iki adet nehir inşa ediliyor yerin altında. Bunlardan birincisi Babakaya Tüneli. İki ayrı tüpten oluşuyor. Yaklaşık 5 bin 320 metrelik iki tüpten oluşuyor. İki tünelin de toplam debisi 212 metreküp bölü saniye. Yani aktaracağımız su miktarının büyüklüğünü şöyle ifade etmek isterim: Bir olimpik yüzme havuzunu 13 saniyede doldurabilir. İlk tüpte kazının tamamlanmasına yaklaşık altı yüz metre, ikinci tüpte de bin altı yüz metre kaldı. İnşallah bunların da Mart 2007-2027 itibarıyla Babakaya Tüneli'nin Mart 2027 itibarıyla tamamlanmasını öngörüyoruz.

"TAMAMLANDIĞINDA BU AMAÇLA KULLANILAN TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TÜNELİ OLACAK"

İnceleme yaptıkları 12 kilometre uzunluğundaki Silvan Tüneli'nin projenin en önemli ayağı olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Şu anda arkamda görmüş olduğunuz Silvan Tüneli ise bu büyük projenin en önemli mühendislik yapılarından birisi. 12 kilometre uzunluğunda, on metre çapında. Denizaltı geçirebilecek kadar büyüklüğe sahip. Tamamlandığında bu amaçla kullanılan Türkiye'nin en büyük tüneli olacak. İnşallah burayı da 2027 yılında tamamlamış olacağız. Ana iletim sistemi bununla, bundan ibaret değil. Bir de bundan sonra 98 kilometrelik dört etaptan oluşan bu suyun bereketli topraklara ulaştırılması için bir ana kanal imalatı olacak inşallah."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE GENÇLERİN MEMLEKETLERİNDE İŞ BULMASI DEMEKTİR"

Silvan Projesi'nin sadece bir baraj, bir tünel veya bir sulama kanalı olarak görülmemesi gerektiğini anlatan Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Silvan suyun üretime dönüşmesi demek. Kuru toprağın bereketle buluşması demek. Gençlerimizin kendi memleketlerinde iş bulabilmesi demek. Yani 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ekonomik boyutunun gözler önüne gelmesi demek. Bu süreç sadece 'Terörsüz Türkiye' süreci sadece silahların susması değildir. Yatırımcıların önünü rahat görebilmesidir. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin toprağa daha fazla güvenle yatırım yapabilmesi demektir. Gençlerimizin kendi memleketlerinde işlerini kurabilmesi demektir. Dağların altından tünellerin, ovalarda traktörlerin, fabrikalarda makinelerin çalışması demektir. Kısacası kalkınmanın önündeki her türlü engelin kaldırılması demektir. Dolayısıyla bugün burada bunun en önemli, en somut örneklerinden birisini ben gururla ve büyük bir memnuniyetle ülkemle, milletimle paylaşmak istiyorum.

"TÜRKİYE'NİN HUZUR VE GÜVEN ORTAMI GÜÇLENDİKÇE BİZİM YATIRIM VE ÜRETİM İRADEMİZ DE GÜÇLENECEKTİR"

Ben bu sürecin kararlı bir şekilde ilerlemesi için çok güçlü bir irade ortaya koyan ve bizleri cesaretlendiren, her zaman yanımızda olan ve bizlere destek olan saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki, katkılarından dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sürece katkı veren Gazi Meclisimizin, başta Meclis Başkanımız ve değerli vekillerimiz olmak üzere katkı veren tüm siyasi partilerimize teşekkür ediyorum. Kanunun 467 oyla geçmiş olması demek, bu sonucun bir Türkiye uzlaşısı olması anlamına gelir ve artık bir devlet politikası haline gelmiş olduğunun en önemli de göstergesidir. Ben bir kez daha güçlü bir şekilde ifade etmek istiyorum ki Türkiye'nin huzur ve güven ortamı güçlendikçe bizim yatırım ve üretim irademiz de güçlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu toprakların her karışına eser kazandırmaya, üretimi büyütmeye ve milletimizin refahını artırmaya devam edeceğiz. Bugün burada sadece suyun yolunu açmıyoruz, üretimin yolunu açıyoruz. Sadece bir tünel inşa etmiyoruz. Yeni bir geleceğin yolunu inşa ediyoruz. Ben Silvan Projesi'nin Diyarbakır'ımıza, Batman'ımıza ve bölgemizdeki bütün illerimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."