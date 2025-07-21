Diyarbakır'da saman yüklü tırda çıkan yangında dorse kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden Rize'ye saman taşıyan İbrahim Güreş idaresindeki 47 ABA 299 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek, dorseyi tırdan ayırdı.
Dorse ve içindeki saman yandı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Tır Yangını: Dorse Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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