Diyarbakır'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında, 10 kişi yaralandı.
Diyarbakır Silvan kara yolu Karaçalı Mahallesi mevkisinde sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ve kamyon çarpıştı.
Çarpışmasının etkisiyle alev alan minibüs yandı.
Kazada, araçlardaki 10 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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