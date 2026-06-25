Diyarbakır'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

25.06.2026 16:10
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Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Elazığ yönünden gelen Esra O. yönetimindeki 80 AHT 442 plakalı hafif ticari araç ile kavşaktan dönüş yapan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada toplam 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Otomobil, Trafik, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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