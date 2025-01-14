Diyarbakır'da Üçüncü Halk Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Üçüncü Halk Lokantası Açıldı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde üçüncü Halk Lokantası'nı açarak ekonomik kriz döneminde halkın daha uygun fiyatlarla yemek yemesini sağlamayı hedefliyor.

14.01.2025 18:20  Güncelleme: 18:25
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Lokantası'nın üçüncüsü, Sur ilçesinde hizmete açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte ucuz, temiz, lezzetli ve güvenilir yemek sunmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Lokantası sayısını üçe çıkardı.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan Sanat Sokağı'nda ilki, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Emek Caddesi'nde ikincisi açılan halk lokantalarının üçüncüsü Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde hizmete girdi.

Lokantanın açılışına, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun'un yanı sıra Sur Belediyesi Eş Başkanları Fatma Gulan Önkol ve Adnan Örhan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya katıldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doğan Hatun, halkın talepleri doğrultusunda sözlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Çok mutlu ve gururluyuz. Halkımıza söz vermiştik ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ekonomik kriz ciddi boyutlara ulaştı. Kimse halkın evinin içini, halkın çıkarlarını düşünmüyor. Yedi bin yıldır Diyarbakır'da böylesine bir açlık yaşanmamıştı. Bu, 23 yıldır ülkeyi yöneten hükümetin ekonomi politikasının boşa çıktığı anlamına geliyor. Belli ki bu sorunlarla ilgili bir çözümü yoktur. Artık bu çözümü kendi içimizde bulmalıyız" ifadelerini kullandı.

Halkın yaşadığı sorunları aşmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Hatun, "Halk lokantalarımız bunun için küçük bir adım olsa da bu adımı büyüteceğiz. Bu konuda halkımız yanımızda olacak, bir araya geleceğiz, sorunumuzu birlikte çözeceğiz diye umut ediyoruz. Bu şehrin toprağı ve suyu 7 bin yıldır insanını nasıl besliyorsa, 7 bin yıl daha bizi besleyeceğine inanıyorum. Bu nedenle iç ittifakımızı güçlendirmeliyiz. Bu perspektiften hareketle bir çözüm bulacağımıza söz veriyoruz. Çözüm halkın birliğindedir, kenetlemesindedir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından eş başkanlar, kurdele keserek lokantanın açılışını gerçekleştirdi. İlk yemek servisini de yapan Eş Başkanlar, lokantaya gelenlerle sohbet etti, birlikte yemek yedi.

Halk Lokantası'nda, dört çeşit yemek 70 liraya veriliyor. Açılış nedeniyle yemekler bugün ücretsiz servis edildi.

Diyarbakır\'da Üçüncü Halk Lokantası Açıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Üçüncü Halk Lokantası Açıldı - Son Dakika

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