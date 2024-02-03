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Diyarbakır'da Ulu Cami'de Şadırvan Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ulu Cami'de Şadırvan Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır\'da Ulu Cami\'de Şadırvan Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da tarihi Ulu Cami'nin şadırvanında abdest alan iki kişi, başka kişilerin montlarından toplamda 19 bin 200 TL çaldı. Polis ekipleri, güvenlik kameraları ve teknik takip sayesinde şüphelileri tespit ederek tutukladı.

03.02.2024 10:59
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DİYARBAKIR'da tarihi Ulu Cami'nin şadırvanında abdest alan Ö.Ç.'nin astığı montunun cebinden 18 bin 200 TL, M.S.Ş.'nin montundan da bin TL çalan 2 şüpheli tutuklandı. Polisler ekipleri şüphelileri, abdest alınan bölüme girip namaz kılmadan ayrılanları güvenlik kameralarından tespit edip yaptığı çalışmayla yakaladı.

Olay, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin abdest alma bölümünde iki farklı tarihte meydana geldi. Namaz kılmak için camiye gelen Ö.Ç., şadırvanda abdest almak için, içerisinde 18 bin 200 TL olan montunu askılığa astı. Bu sırada şadırvandaki 2 şüpheli, parayı çaldı. Paranın cebinde olmadığını fark eden Ö.Ç'nin ihbarı üzerine, olay yerine Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Burada çalışma yapan ekipler, çok sayıda güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerin abdest alınan bölüme girip namaz kılmadan ayrılanlar üzerine yaptığı çalışmada, şüphelilerin Cebrail Ç. (50) ve Ramazan E. (69) olduğunu belirlendi.

SİVİL POLİSLER, CAMİ İÇERİSİNDE VE DIŞARISINDA TAKİP BAŞLATTI

Polis ekiplerinin cami şadırvanında ve dışarısında teknik takip yaptığı sırada M.S.Ş., cebinde bin TL olan montunu şadırvanın askılığına asarak abdest almaya başladı. Şüpheliler Ramazan E. ve Cebrail Ç., şadırvana yaklaşarak montun cebinden parayı aldı. Ramazan E. ve Cebrail Ç.'nin camiden ayrıldığını gören sivil polisler, şüphelileri takip etti. Polisi fark eden ve kaçmaya çalışan Ramazan E., yakalandı. Cebrail Ç. de sokakta bulunan polisler tarafından gözaltına alındı. Ramazan E.'nin üst aramasında M.S.Ş.'ye ait olan bin TL para bulundu.

Ramazan E. ve Cebrail Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Ulu Cami'de Şadırvan Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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