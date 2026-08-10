Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yurt dışından getirilen 1 kilo 280 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Şube Müdürlüğünce 7 Ağustos'ta yurt dışından yurda yutma yöntemiyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Zanlıların iç beden muayenelerinde 188 kapsül halinde 1 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?