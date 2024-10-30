Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Tutuklama

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(DİYARBAKIR) – Diyarbakır merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkezli 6 ilde helikopter destekli 'kırlangıç' adı verilen operasyon düzenlendi. Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde ticareti organizatör konumundaki tacirlere yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, torbacıların fiziki takipten kurtulmak için taksi kullandıkları tespit eden polis ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Bir süre yapılan takip sonucunda şüpheliler uyuşturucuyla birlikte yakalandı.

Bir hafta süren ve helikopter desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, 418 kilogram esrar, muhtelif miktarlarda metamfetamin, 4 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 30'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 28 şüpheli serbest bırakıldı.