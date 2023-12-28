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Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine operasyon: 15 gözaltı

Diyarbakır'da polisin yasa dışı bahis çetesine yönelik gerçekleştirdiği 'Setup' operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. İnternet üzerinden yasa dışı sanal bahis oynattığı belirlenen çetenin iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard disk ele geçirildi.

28.12.2023 - 14:01,
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DİYARBAKIR'da polisin yasa dışı bahis çetesine gerçekleştirdiği 'Setup' operasyonunda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 'Suçla Sinerjik Mücadele Projesi' kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere 'Metaverse' adı altında yasa dışı sanal bahis oynattığı belirlendi. Şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttukları, bahis oynamak için, sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri içeri aldıkları, dışarıdan gözükmemek için de iş yerinin camlarını siyah filmle kapladıkları belirlendi. Örgütün yasa dışı bahis oynattığı hesaplarında 2 milyon TL'nin üzerinde hareketlilik olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen 'Setup' operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske de incelenmek üzere el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır\'da yasa dışı bahis çetesine operasyon: 15 gözaltı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika
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