Diyarbakır'da Yerel Yönetimlerde Kadın Politikaları Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yerel Yönetimlerde Kadın Politikaları Çalıştayı Düzenlendi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Yerel Yönetimlerde Kadın Politikaları Çalıştayı’nın açılışında kayyım yönetimlerinin tahribatlarına dikkat çekerek, yeniden inşa sürecini vurguladı.

05.10.2024 16:46  Güncelleme: 16:57
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(DİYARBAKIR) - Yerel Yönetimlerde Kadın Politikaları Çalıştayı'nın açılışında konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, kayyımların yarattığı tahribatlara dikkat çekerek, "Tahrip edilen alanları yeniden inşa ettiğimiz bir süreci yaşıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Kadın Politikaları Çalıştayı"na katıldı. Kadın belediye eş başkanları, kadın örgütleri temsilcilerinin katıldığı çalıştayın açılışında konuşan Eş Başkan Küçük, 31 Mart seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı 78 belediyede eş başkanlık sisteminin hayata geçirildiğini belirterek, "Çalıştayda, yerel yönetimlerde, belediyelerimizde kadın politikaları, kadın perspektifi ve kadın sistemimizi nasıl öreceğimizin bütün başlıkları tartışmalı. Çok değerli katılımcı arkadaşlarımızla, onların bizlere deneyimlerini aktaracağı, bizlerin bu deneyimlerden yola çıkarak tartışmalarımızı burada büyütebileceğimiz ve yerellerimizde, kentlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, bu çalışmaları her zamankinden daha güçlü, daha kadın odaklı yürütebileceğimiz bir çalışmaya evrilmesini çok istiyoruz" dedi.

'Yeniden inşa ettiğimiz bir süreci yaşıyoruz'

Diyarbakır'da 8 yıl uygulanan kayyım yönetimlerine değinen Eş Başkan Küçük, şunları kaydetti:

"Hepimizin deneyimlediği bir şey var. Hakikaten bir sekiz yıllık kayyım pratiği ve bunun yaratmış olduğu tahribat var. Seçildiğimizden şimdiye kadar altı aydır bunu her alanda hissedip, bu talan edilen alanlarımızda yeniden bir inşa çalışmasına girdik. Bizim 25 yıllık yerel yönetimler deneyimimizde kurmuş olduğumuz, inşa etmiş olduğumuz başta kadın politikaları, kadın danışmanlık merkezleri, ilk adım istasyonları, alo şiddet hatları, kadın sığınakları ve bunun bir bütününde ortaya koyduğumuz yerel yönetimler anlayışımızın aslında ne kadar çok kayyımlar tarafından tahrip edilmeye çalışıldığını gördük. Bunu yeniden inşa ettiğimiz bir süreci yaşıyoruz."

'Yerel hizmetleri hayata geçirdik'

Tüm il, ilçe ve büyükşehir belediyelerinde kadınların emekleriyle, kadın meclisi üyeleriyle, kadın komisyonları ve kadın bakış açısıyla kuracakları yerel yönetimler hizmetini hayata geçirdiklerini ifade eden Eş Başkan Küçük, "Altı ay gibi kısa bir sürede bile epey bir yol kat ettik. Bundan sonra bu alanı daha da büyütmek için çalışacağız" diye konuştu.

Diyarbakır\'da Yerel Yönetimlerde Kadın Politikaları Çalıştayı Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yerel Yönetimlerde Kadın Politikaları Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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