Diyarbakır iki gündür yoğun sis etkisi altında
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün etkisini gösteren sis, bugünde devam ediyor.
Dün kentte etkisini gösteren sis, yer yer görüş mesafesini düşürdü. Trafikte seyir halindeki araç sürücüleri dörtlü lambalarını yakarak ilerledi.
Öte yandan, sis nedeniyle uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Yoğun Sis Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?