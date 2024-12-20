Diyarbakır'da 3 gündür yoğun sis aralıksız devam ediyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 3 gündür aralıksız devam eden sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Çarşamba günü kentte etkisini gösteren sis, gece gündüz devam ederek yer yer görüş mesafesini düşürdü. Trafikte seyir halindeki araç sürücüleri dörtlü lambalarını yakarak ilerledi.
Sis nedeniyle uçak seferlerinde gecikme ve iptaller oldu.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Yoğun Sis Uçuşları İptal Etti - Son Dakika
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