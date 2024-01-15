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Diyarbakır'da Zabıta Ekipleri İş Yerlerinde Denetim Yaptı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Zabıta Ekipleri İş Yerlerinde Denetim Yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri geçen yıl 29 bin 168 iş yerinde denetim yaptı. Denetimler sonucunda işgale müdahale edilen ve cezai işlem uygulanan iş yerlerinin sayısı açıklandı. Ayrıca, fahiş fiyat denetimleri ve dilencilik yapanlara yönelik müdahaleler de gerçekleştirildi. Trafik zabıta ekipleri ise otogarlar, otoparklar ve ulaşım alanlarında hizmet veren iş yerlerini denetledi.

Diyarbakır\'da Zabıta Ekipleri İş Yerlerinde Denetim Yaptı
15.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:16
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri geçen yıl 29 bin 168 iş yerinde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yıl boyunca merkez Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde 16 bin 973 iş yerini denetledi, 8 bin 371 iş yerine işgalden dolayı müdahale ederek, 442 iş yerine de cezai işlem uyguladı.

Ayrıca, kentte faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik yapılan fahiş fiyat, fiyat karşılaştırması denetimlerinde, 6 bin 989 market, şarküteri, petrol ofisi, tatlıcı ve fırın incelendi.

Denetimlerde, 4 bin 133 uygunluk belgesi düzenlenirken, 136 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Ekipler, cadde, bulvar, kavşak ile refüjlerde izinsiz asılan ve tarihi geçmiş 4 bin 821 afiş, pankart, tabelayı sökerek, Kantar Zabıta Amirliği deposuna götürdü.

Gıda Toptancılar Sitesi, Ofis Yeraltı Çarşısı ve ruhsatı olmayan iş yerlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 1107 iş yeri kontrol edildi, 138 iş yerine de durum tespit tutanağı tutuldu.

Ekipler aynı zamanda dilencilik yapanlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, 8 bin 367 kişiye müdahale etti.

Merkez ilçelerde seyyar satıcılık yapan 4 bin 784 kişiye müdahale eden ekipler, 63 seyyar satıcı için durum tespit tutanağı, 134 seyyar satıcıya ise cezai işlem uyguladı.

Trafik zabıta ekipleri ayrıca otogarlar ve otoparklar başta olmak üzere yıl boyunca 12 bin 195 ulaşım alanında hizmet veren iş yerini denetledi.

Aynı zamanda kent genelinde, 368 belediye otobüsü, 7 bin 825 özel halk otobüsü, 16 bin 89 şehir içi yolcu taşıyan minibüs denetlendi.

Ekipler, taksi denetimlerinde kurallara uymayan 874 araca ceza uyguladı, 94 araç için de durum tespit tutanağı düzenledi.

Kaynak: AA
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