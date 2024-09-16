Diyarbakır'da Zarokistan Kreşleri Eğitime Açıldı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin çok dilli hizmet verilecek Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evleri'nde 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilk zil çaldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kayyum döneminde işlevsiz hale getirilen Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evleri'nin yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca Bağcılar ve 450 Evler'deki Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde geniş kapsamlı tadilat yapıldı. Çalışmaların bitmesinin ardından Zarokistanlar'da ilk zil çalarak öğrenciler ders başı yaptı.

Eğitim kurumlarının açılışı dolayısıyla yapılan törene Genel Sekreter Yardımcıları Zerin Türk ve Özgür Yıldız, meclis üyeleri, daire başkanları ile veliler katıldı. Açılış kurdelelerinin kesilmesinin ardından Genel Sekreter Yardımcıları ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrenciler ve velilerle yakından ilgilendi.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Daimi Meclis Üyesi Demet Ceylan, 8 yıldan sonra büyük bir heyecanla Zarokistan'ın açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Zarokistanların Diyarbakır'a ve çocuklara hayırlı olmasını dileyen Ceylan, şöyle konuştu:

"Bugün Zarokistanları açtık. Heyecanla çocukları ve aileleri karşıladık. Çocuklar geleceğimizdir, çocukların geleceği için ne yapsak da az kalır. Bu çalışmalarımızın devamı gelecek ve önümüzdeki süreçte Zarokistanların sayısını artıracağız. Eğitim ve öğretim döneminde çocuklara başarılar diliyorum."

360 öğrenci eğitim görecek

Hizmetler Daire Başkanı Serkan Demirkıran, kreşlerde 360 öğrencinin eğitim göreceğini belirterek, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Zarokistan kreşlerimizi açtık. 450 evler kreşimizde toplamda 160 tane öğrencimize hizmet vermeye başladık. Eskiden olduğu gibi çok dilli eğitimle tekrardan başladık. Bağcılar kreşimizde de 200 öğrenci ile başladık. Toplamda 360 öğrencimize hizmet vereceğiz" dedi.