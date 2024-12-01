Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır- Silvan kara yolunda, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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