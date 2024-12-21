Diyarbakır'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Diyarbakır- Elazığ Kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü'nde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika
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