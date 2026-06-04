Diyarbakır\'daki Yangın Davasında Yeni Gelişmeler

DİYARBAKIR'da 13 katlı apartmanda çıkan, anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun beklenilmesine ve bazı tanık ve müştekilerin dinlenilmesi için zorla getirilmelerine karar verdi.

Fırat Mahallesi 564'üncü Sokak'ta 13 katlı apartmanda geçen yıl 5 Haziran akşamı yangın çıktı. Binanın elektrik şaft boşluğundan çıkan yangında, merdiven boşlukları dumanla kaplandı. İtfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile binadakiler tahliye edildi. 17 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (10), kurtarılamadı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'YANGINA 11 ARAÇ VE 44 PERSONEL İLE MÜDAHALE EDİLMİŞTİR'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda; saat 18.11'de yapılan ihbar sonrası saat 18.12'de ekiplerin çıkış yaptığı ve saat 18.17'de olay yerine varılıp müdahaleye başlandığı belirtildi. Raporda, 'Yangına 11 araç ve 44 personel ile müdahale edilmiştir. 50 ton su kullanılmıştır' denildi. Yangında hem alev hem de duman oluştuğu ifade edilen raporda, "Zemin katından çatı bölümüne kadar bina içerisinde bulunan elektrik şaftı, çatının tamamı ve asansör dairesi yanmıştır. Binanın şaft boşluğunda bulunan elektrik tesisatının yanması sonucu yangının meydana geldiği kanaatine varıldı" ifadelerine yer verildi.

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 18 kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede; 18 sanık hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Geçen yıl 10 Ekim'de görülen ilk duruşmada, tutuklu 3 sanığın tahliye edilmesiyle birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.

MÜFETTİŞ RAPORU BEKLENİYOR

Dosyada ayrıca, olayda kamu görevlilerinin kusurunun bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik sürecin de devam ettiği belirtildi. İlgili personel hakkında soruşturma izni talep edildiği, ancak valilik tarafından mülkiye müfettişlerince yürütülen incelemenin sürdüğü gerekçesiyle henüz karar verilmediği kaydedildi. Valilik tarafından '4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' kapsamında yürütülen işlemlerin devam ettiği, müfettiş raporunun mahkemeye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

MAHKEMEDEN ZORLA GETİRME KARARI

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki 3'üncü duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan müteahhit M.A., yapı denetim firması sahibi S.Y., elektrik denetçisi mühendis K.Ç., elektrik kontrolörü S.A., müşteki N.K. ve sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun beklenilmesi ve duruşmada bazı tanık ve müştekilerin dinlenilmesi için zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.