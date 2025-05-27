Diyarbakır\'dan Yetim Çocuklara Bayramlık Giysi Desteği

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 2 bin 300 öksüz ile yetim çocuğa giysi desteğinde bulundu.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de toplam 2 bin 300 yetim ile öksüz çocuğa bayramlık için 4 bin lira tutarında giysi çeki yardımı ulaştırdıklarını belirtti.

Demir, ayrıca Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan çocuklara da giysi sağladıklarını belirtti.

"Çocuklarımızın bayrama sevinçle girmesi için sağlanan bu çek, aynı zamanda onların kendi ihtiyaçlarını seçmesine imkan tanıyan bir destek biçimidir." diyen Demir, bu tür desteklerin toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Bayramların paylaşmaya, hatırlamaya ve toplumsal bağların güçlendirilmesi vesile olduğuna dikkat çeken Demir, şöyle konuştu:

"Bizler de bu anlayışla her bir çocuğa yalnız olmadığını hissettirecek şekilde yardımlarımızı ulaştırmaya gayret ediyoruz. Zor koşullarda büyümek zorunda kalan çocuklara yönelik desteğimiz ise bu kapsayıcı yaklaşımın en hassas örneklerinden biridir. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olma gayreti içerisindeyiz."

Demir, şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı kutladığını sözlerine ekledi.