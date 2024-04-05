Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi

Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak\'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur\'an-ı Kerim okundu, dualar edildi

Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programlarda namaz kılındı, mevlit okundu ve ilahiler seslendirildi. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

05.04.2024 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Mevlit okunan programda Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildi.

Programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından cami çıkışında vatandaşlara "Hediyem Kuran Olsun" kampanyası kapsamında 500 Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Elazığ

Elazığ'da da camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlarda namaz kılındı, dua edildi.

Merkez İzzet Paşa Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Batman

Batman'da camilerde İl Müftülüğünce Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Merkez Ulu Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başta Filistinliler olmak üzere tüm İslam alemi için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Bingöl

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Ulu Cami'de mevlit programı düzenlendi.

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak tarafından vaaz verilen programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mevlit okunan ve ilahiler seslendirilen programda ikramlarda bulunuldu.

Kızıltepe ilçesinde de Kenan Köse Camisi'nde düzenlenen programda dua edildi, İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan vaaz verdi.

Siirt

Siirt'te camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Tarihi Ulu ve Hacı Fethi Serin camilerinde yatsı ve teravih namazının ardından başlayan programda din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

İl Müftüsü Şakir Pinal, Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen programda, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine ilişkin bilgi verdi.

Şırnak???????

Kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

İsmet Paşa Mahallesi TOKİ Ulu Cami'de din görevlileri Kur'an-ı Kerim ve mevlit okudu, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Vaiz Veli Tatar, vaazında Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine ilişkin bilgiler verdi.

Kaynak: AA

Kadir Gecesi, Diyarbakır, Bingöl, Şırnak, Batman, Mardin, Elazığ, Siirt, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:24 DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı
21:52 İliç’teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz
21:00 Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı
20:59 Mazbata töreninde kavga MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’ne kafa atıp burnunu kırdı Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı
20:48 BAT sigara grubuna zam yapıldı En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu
19:37 Beşiktaş’taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı Beşiktaş'taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:25 Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 23:57:31. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement