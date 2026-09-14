Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta yeni eğitim öğretim yılı törenlerle başladı - Son Dakika
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Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta yeni eğitim öğretim yılı törenlerle başladı

Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Şırnak\'ta yeni eğitim öğretim yılı törenlerle başladı
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Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla törenler düzenlendi. Diyarbakır'da 461 bin 53 öğrenci dersbaşı yaparken, kentlerdeki törenlerde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Merkez Kayapınar ilçesinde Rasim Özdenören İlkokulu'nda düzenlenen törende de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler, sınıflarında öğretmenleriyle buluştu.

Kentte 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 1758 okulda, 16 bin 165 derslikte, 25 bin 961 öğretmenin ve 461 bin 53 öğrencinin dersbaşı yaptığı belirtildi.

Elazığ

Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törene katılan Vali Numan Hatipoğlu, bugün ülke genelinde adeta bir bayram yaşandığını, çocukların ve gençlerin tekrar okullarıyla buluştuklarını belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Hatipoğlu, "'Güvenli okul' ve 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' çerçevesinde çocuklarımızın ve gençlerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanması için gayret gösteriyoruz." dedi.

Kentte 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 568 okulda 112 bin 500 öğrenci ve 9 bin 500 öğretmenin ders başı yaptığı belirtildi.

Siirt

Siirt'te Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, il genelindeki 567 okulda 92 bin 300 öğrenci ve 5 bin 91 öğretmenin yeni eğitim öğretim yılına başladığını??????? belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılının yeni umutlar, yeni hedefler ve geleceğe atılan yeni adımlar olduğunu ifade eden Saz, şunları kaydetti:

"Bugün okullarımızda yeniden yükselen çocuklarımızın sesi, geleceğe olan inancımızın da en güzel ifadesidir. Sizler en kıymetli varlığımız ve geleceğimizsiniz. Okul sadece bilgi öğrendiğiniz değil, arkadaşlıklar kurduğunuz, yeteneklerinizi keşfettiğiniz, ürettiğiniz ve hayallerinizi büyüttüğünüz bir yerdir. Bu eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda 'Maarifin Kalbinde Oyun' temasını merkeze alıyoruz. Çünkü oyun, çocuklarımız için yalnızca bir eğlence değil, öğrenmenin, keşfetmenin, paylaşmanın ve birlikte üretmenin en doğal yollarından biridir. Sizlerin oyun oynarken öğrenmesini, öğrenirken merak etmesini ve merak ettikçe kendini geliştirmesini önemsiyoruz."

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, okul idarecileri ve veliler de katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Birol Ekici, önceliklerinin eğitim olduğuna işaret ederek, "Yaz boyunca okullarımızın altyapısını hazırladık ve en önemlisi 17 okulumuzu eğitim öğretime hazırlamaya devam ediyoruz. Hayırseverlerin de yaptığı 3 okul var. Bu okulların şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da kentte 796 okulda 9 bin 230 öğretmenin 159 bin 25 öğrenciyle dersbaşı yaptığını belirtti.

Cırıt, "Okullarımızın fiziki eksikliklerini gidermek için yaz boyunca yoğun bir çalışma yürüttük. Güçlü kadrolarımızla bu yıl da öğrencilerimize en nitelikli eğitimi sunmak için hazırız." dedi.

Daha sonra Vali Ekici ilk ders zilini çaldı.

Törene, Şırnak Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta yeni eğitim öğretim yılı törenlerle başladı - Son Dakika

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