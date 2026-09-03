Diyarbakır Ergani'de uyuşturucu operasyonunda 5 bin 400 kök kenevir imha edildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında yasa dışı kenevir ekimine yönelik 3 Eylül'de ilçede operasyon yapıldı.

Operasyonda yaklaşık 5 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hint kenevirleri ekiplerce yerinde imha edildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.