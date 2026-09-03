Diyarbakır Ergani'de uyuşturucu operasyonunda 5 bin 400 kök kenevir imha edildi
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 5 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler yerinde imha edilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında yasa dışı kenevir ekimine yönelik 3 Eylül'de ilçede operasyon yapıldı.
Operasyonda yaklaşık 5 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hint kenevirleri ekiplerce yerinde imha edildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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