Diyarbakır Havalimanı'nda alternatif piste kurulan ILS 2 Kasım'da kontrol edilecek - Son Dakika
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Diyarbakır Havalimanı'nda alternatif piste kurulan ILS 2 Kasım'da kontrol edilecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı'nda bakım nedeniyle kapatılan ana pistin yerine devreye alınan alternatif piste yeni ILS kurulumunun tamamlandığını açıkladı. Uçuş kontrolleri 2 Kasım'da başlayacak ve sistem ardından hizmete alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı'nda ana pistin bakım ve onarım nedeniyle kapatılmasının ardından hizmete alınan paralel piste yeni Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) kurulduğunu belirterek, sistemin kontrollerin ardından hizmete alınacağını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Diyarbakır Havalimanı'nda yürütülen pist çalışmaları ve yeni ILS kurulumuna ilişkin bilgi verdi.

Ana pistin bakım ve onarım ihtiyacı nedeniyle kapatıldığını hatırlatan Uraloğlu, yolcuların mağduriyet yaşamaması ve uçuşların kesintiye uğramaması amacıyla ana piste paralel alternatif pistin devreye alındığını ifade etti.

Uraloğlu, alternatif pistte, başlangıçta ana pistin ILS'sinden "side step" uygulamasıyla yararlanıldığına dikkati çekerek, "Bu piste özel yeni bir iniş sistemi kurulması için de çalışmalara başlanmıştı. Çalışmalarımız neticesinde, Diyarbakır Havalimanı'nda hizmete aldığımız alternatif piste yeni ILS'nin kurulumunu tamamladık. 12 Ekim'de altyapı çalışmalarını tamamladığımız sistemin cihaz montajlarını da 30 Ekim itibarıyla bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Uçuş kontrollerine 2 Kasım'da başlanacak"

Altyapı çalışmaları kapsamında geniş çaplı hafriyat, kazı ve dolgu işlemlerinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cihaz montajlarının tamamlanmasıyla sistemde uçuş kontrol aşamasına geçildi. Uçakların piste güvenli yaklaşmasına yardımcı olan ILS'yi uçuş kontrollerinin ardından hizmete alacağız. Kontrollere 2 Kasım'da başlamayı planlıyoruz."

Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı BakanıDiyarbakır HavalimanıTeknolojiGüncelSon Dakika

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