Diyarbakır'ın Irak İhracatı Yüzde 25,5 Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'ın Irak İhracatı Yüzde 25,5 Düştü

06.03.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Irak'a yaptığı ihracat 2026 Şubat'ta yüzde 43 azaldı; yeni pazarlarda artış gözlendi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2026 yılı şubat ayı ihracat verilerine göre, Türkiye'nin Irak'a yaptığı ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 düştü.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), 2026 şubat ayı ihracat verilerini açıkladı. Türkiye'nin Irak'a yaptığı ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 düştüğü belirtilen açıklamada, Irak pazarındaki daralmanın özellikle Güneydoğu Anadolu'daki ihracatçı illeri daha çok etkilediği, Diyarbakır'ın Irak'a yaptığı ihracatın aynı dönemde yüzde 43 oranında düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, Irak hükümetinin gümrük ve vergi sisteminde yaptığı köklü değişikliklerin özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerinden Irak'ın orta ve güney kentlerine yapılan ihracatta belirgin bir daralmaya yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yılın başından itibaren birçok üründe yüksek oranlı gümrük vergileri uygulanmaya başlanırken, Irak yönetimi, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından geliştirilen ASYCUDA sistemini devreye aldı. Gümrük işlemlerini dijitalleştiren ASYCUDA ile birlikte daha önce konteyner başına sabit ücret üzerinden alınan vergiler kaldırılarak, ürünlerin HS kodlarına göre yüzdelik vergi sistemine geçildi. Bu değişiklikle bazı ürünlerde vergi oranı yüzde 6,5'ten yüzde 30'a yükseldi. Sanayiciler için adeta ikinci bir gümrük kapısı haline dönüşen yeni sistemin uygulanmasının ardından Türkiye'nin Irak ile ticaret hacmi düştü" denildi.

Yeni pazarlarda artış

Irak pazarı daralırken Diyarbakır'ın bazı pazarlarda ihracatının yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 186, Çin'e yapılan ihracat yüzde 160, Libya'ya yapılan ihracat ise yüzde 285 artış gösterdi. Bu gelişmeler, Diyarbakır ihracatının farklı pazarlara yönelme potansiyeline işaret ediyor" denildi.

Açıklamada, sanayi ve hammadde ağırlıklı yapısıyla öne çıkan Diyarbakır'ın ihracatında, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün yüzde 53 artış kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, yılın ilk iki ayında ise Diyarbakır'da ihracatın yüzde 23 gerilediği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, İhracat, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın Irak İhracatı Yüzde 25,5 Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu

16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:21
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:07:58. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Irak İhracatı Yüzde 25,5 Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.