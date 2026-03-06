Diyarbakır'ın Irak İhracatı Yüzde 25,5 Düştü

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2026 yılı şubat ayı ihracat verilerine göre, Türkiye'nin Irak'a yaptığı ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 düştü.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), 2026 şubat ayı ihracat verilerini açıkladı. Türkiye'nin Irak'a yaptığı ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 düştüğü belirtilen açıklamada, Irak pazarındaki daralmanın özellikle Güneydoğu Anadolu'daki ihracatçı illeri daha çok etkilediği, Diyarbakır'ın Irak'a yaptığı ihracatın aynı dönemde yüzde 43 oranında düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, Irak hükümetinin gümrük ve vergi sisteminde yaptığı köklü değişikliklerin özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerinden Irak'ın orta ve güney kentlerine yapılan ihracatta belirgin bir daralmaya yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yılın başından itibaren birçok üründe yüksek oranlı gümrük vergileri uygulanmaya başlanırken, Irak yönetimi, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından geliştirilen ASYCUDA sistemini devreye aldı. Gümrük işlemlerini dijitalleştiren ASYCUDA ile birlikte daha önce konteyner başına sabit ücret üzerinden alınan vergiler kaldırılarak, ürünlerin HS kodlarına göre yüzdelik vergi sistemine geçildi. Bu değişiklikle bazı ürünlerde vergi oranı yüzde 6,5'ten yüzde 30'a yükseldi. Sanayiciler için adeta ikinci bir gümrük kapısı haline dönüşen yeni sistemin uygulanmasının ardından Türkiye'nin Irak ile ticaret hacmi düştü" denildi.

Yeni pazarlarda artış

Irak pazarı daralırken Diyarbakır'ın bazı pazarlarda ihracatının yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 186, Çin'e yapılan ihracat yüzde 160, Libya'ya yapılan ihracat ise yüzde 285 artış gösterdi. Bu gelişmeler, Diyarbakır ihracatının farklı pazarlara yönelme potansiyeline işaret ediyor" denildi.

Açıklamada, sanayi ve hammadde ağırlıklı yapısıyla öne çıkan Diyarbakır'ın ihracatında, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün yüzde 53 artış kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, yılın ilk iki ayında ise Diyarbakır'da ihracatın yüzde 23 gerilediği belirtildi.