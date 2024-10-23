Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başarıyla Gerçekleşti

Diyarbakır'daki müzelere ziyaretçi sayısı festivalle 30 bini geçti, etkinlikler büyük ilgi gördü.

23.10.2024 14:19
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kentteki müzelerin ziyaretçi sayısını artırdı.

Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14. durağı, 12-20 Ekim'de Diyarbakır oldu.

İçkale, Dağkapı Meydanı, Hasan Paşa Hanı, Yenikapı Caddesi, Gazi Caddesi, bazı burçlar, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Kurşunlu Camisi Meydanı, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camisi, Paşa Hamamı, Surp Giragos Kilisesi, Keldani Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Şeyh Mutahhar (Dört Ayaklı Minare) Camisi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi, Ziya Gökalp Müzesi, Mesudiye Medresesi, Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi, Kervansaray, On Gözlü Köprü ve Nevruz Parkı'nda festival kapsamında konser, sergi, atölye çalışması, söyleşi, gastronomi sunumları gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi ve Ziya Gökalp Müzesi'nde ise farklı temalarda 13 sergi ve etkinlik ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İç Kale Kompleksi'nde Geleneksel Sanatlar Derneğinin "Coğrafya Geleneğin Kaderi: Diyarbakır", Türkiye Jokey Kulübünün "12. Resim Yarışması", Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünün "Pulların Işığında Tarihin İzinde Pul" sergileri ile Cahit Sıtkı Tarancı Müzesindeyse " Anadolu Ajansı'nın Gözünden Kültür Varlıkları Sergisi" başta olmak üzere sergi ve etkinlikler 9 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Diyarbakır Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentteki 3 müzeye bu yılın 9 ayında ziyaretçi sayısı aylık ortalama 14 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın nisan ayında da üç müzeye ziyaretçi sayısı 27 bin 365 olarak belirlenirken, Ramazan Bayramı'nın sadece birinci günü ise bu müzeler 3 bin 11 kişiyi ağırladı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin ilk günü olan 12 Ekim'de de müzeleri 3 bin 754 kişi ziyaret etti.

"Festivalde sergileri 30 binin üzerinde vatandaşımız ziyaret etti"

Diyarbakır Müzesi Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, AA muhabirine, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 gün boyunca dolu dolu geçen 13 sergi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Diyarbakır Müzesi olarak 13 etkinlik ile festival kapsamında yediden yetmişe herkese hitap ettiklerini ifade eden Gizligöl, sergilere ilginin ve katılımın yoğun olduğunu belirtti.

Gizligöl, "2023 yılında Kültür Yolu Festivalinde 13 bin ziyaretçi Diyarbakır'daki müzelerde düzenlenen sergileri gezerken, bu yıl sergileri 30 binin üzerinde vatandaşımız ziyaret etti. Festival oldukça olumlu geçti." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinin tarihi ve turistik değerlere ziyaretleri önemli ölçüde artırdığını dile getiren Gizligöl, bu yıl festivalin kentteki müzeler açısından dolu dolu geçtiğini belirtti.

Gizligöl, Diyarbakır Müzesi olarak 2025 yılında gerçekleştirecekleri etkinlikler için şimdiden hazırlıklara başladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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