Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt\'te İsrail saldırılarını protesto etmek için gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, saldırılar protesto edildi.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de Peygamber Sevdalıları Vakfı ve İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde toplanan grup, saldırılarda yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu ile tüm Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı, İsrail karşıtı slogan attı, sık sık tekbir getirdi.
Grup adından açıklama yapan Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.
Elçi, şöyle konuştu:
"İsrail Gazzeli sivilleri katliama tabi tutarak, kadın, çocuk, demeden 30 binden fazla kardeşimizi şehit etmiş, Gazze şehrini yakıp, yıkmış cami, okul, hastane gibi tüm insani ve dini kurumları yerle yeksan ederek savaş suçu işlemiş ve işlemeye devam etmektedir. Mübarek ramazan ayında bile katliama ara vermediler. Bayramın birinci gününde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu da hunharca şehit edilmiştir."
Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Mardin
Merkez Artuklu ilçesinde Mardin Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde Şakir Nuhoğlu Cami'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.
Toplanan kalabalık İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.
Grup adına açıklama yapan Mardin İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Necmettin Başboğa, İsrail'in saldırılarına tepkilerini dile getirerek, hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Batman
Batman'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde Gültepe Seyyit Hüsnü Genç Camisi'nde toplanan grup ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.
Grup adına konuşan Ramazan Çelikal, İsrail'in Gazze'de insanlık adına ne varsa yakıp yıktığını ve tahrip ettiğini belirtti.
Gazzelilerin direnişine destek olmak amacıyla 6 aydır meydanlarda olduklarını anlatan Çelikal, "Kardeşlerimizin yalnız olmadığını dualarımızla, sloganlarımızla, açıklamalarımızla bütün dünyaya ilan ediyoruz. İsmail Heniyye'nin çocukları ve torunları da İsrail tarafından katledildi. Gazze'de kardeşlerimize yapılan zulmü unutmamak, unutturmamak adına toplandık. Gazze'yi gündemimizden düşürmeyelim. Bu soykırıma tepkimizi yaptığımız eylemlerle gösterelim." ifadelerini kullandı.
Siirt
Siirt Gazze ile Dayanışma Platformu öncülüğünde Halid Bin Velid Camisi'nde toplanan grup gıyabi cenaze namazı kıldı.
Grup adına açıklama yapan platform sözcüsü Özgür Ögetürk, Gazze'deki soykırımın kabul edilemez olduğunu dile getirerek, İsrail'e tepkilerini dile getirdi.
Ögetürk, "Dualarımız devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisiz sürecek." dedi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te İsrail saldırılarını protesto etmek için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Nevşehir'de meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kentte yaşanan kazalardan biri Terminal kavşağında, biri Yunus Emre Caddesi'nde ve bir diğeri Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde bulunan bir evde, 2 genç hareketsiz şekilde yatarken ölü bulundu. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan Doğu Anadolu Kalkınma Projesi'nin 2024-2028 dönemini kapsayan Stratejik Planı açıklandı. Plan, bölgenin hedeflenen gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi için etkili politika ve tedbirlerle yeterli bütçe kaynakları ile yatırımların ve projelerin desteklenmesini öngörüyor. Ayrıca, hayvancılık, tarımsal üretim, sulama altyapısı ve hayvan pazarları gibi alanlarda yapılan çalışmaların sonuçları da paylaşıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece saatlerinde park halinde duran bir kamyonet, yanıcı madde dökülerek kundaklandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Beşiktaş'ta bir büfede tost yiyen adam ücret konusunda çıkan tartışmada çalışan tarafından bacağından silahlı vuruldu. Polis tarafından silahla birlikte yakalanan saldırgan tutuklandı. Olayın detayları ve görgü tanıklarının ifadeleri haberde yer alıyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
İran'ın İsrail'e saldırı düzenlediği dakikalarda katıldığı canlı yayında yaşanan gelişmeyi yorumlayan Hakan Ural sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti. Sahte çürük raporuyla askerden kaçtığı ortaya çıkan Ural'ın çok sayıda emekli asker ve savaş uzmanı varken böylesine önemli bir olayla ilgili yorumlar yapmasını yanlış bulan çok sayıda kullanıcı sosyal medyayı eleştiri yağmuruna tuttu. Yorumların ardından "Hakan Ural" etiketi Twitter'da TT oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?