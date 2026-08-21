Diyarbakır-Mardin Yolunda Kaza: 7 Yaralı

DİYARBAKIR- Mardin kara yolunda iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin kara yolu, Özdemir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 55 BP 562 ile M.Ç.'nin kullandığı 10 ED 984 plakalı otomobiller, kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçtaki toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.