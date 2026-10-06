Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde 75 işçinin eylemi 8. günde sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde 75 işçinin eylemi 8. günde sürüyor

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Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde 75 işçinin eylemi 8. günde sürüyor
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Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde 75 işçinin çalışma koşulları ve özlük hakları talebiyle başlattığı eylem 8. günde sürüyor. İşçileri ziyaret eden Eş Başkanlar Serra Bucak ve Emin Ay, sendikal hakların korunması ve taleplerin karşılanması için yetkililere çağrıda bulundu.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde 75 işçinin çalışma koşulları ve özlük hakları için başlattığı eylem 8'inci günde sürüyor. İşçileri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Emin Ay, işçilerin sendikal haklarının korunması ve taleplerinin karşılanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan Yapı ve Yol İşçileri Sendikası'na (Yapı Yol-Sen) üye 75 işçinin çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları eylem 8 gündür sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Emin Ay, meclis üyeleriyle birlikte, işçileri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Eylemdeki işçiler, sendikal haklarını kullanmaları nedeniyle baskı, tehdit ve hakaretlere maruz kaldıklarını, işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olduklarını aktardı.

Haksız ücret kesintileri yapıldığını ve SGK primlerinin gerçek ücretleri üzerinden yatırılmadığını belirten işçiler, bu uygulamalara tepki gösterdi. İşçiler ayrıca pazar mesaileri, haftalık 45 saati aşan çalışmalar için fazla mesai ödemeleri, iş güvenliği, ihbar tazminatı ve yol ücreti gibi konularda yasal haklarının tanınmasını talep etti.

HAK GASPLARINI KABUL ETMİYORUZ

Ziyarette konuşan Eş Başkan Bucak, dünyanın her yerinde emekçilerin verdikleri mesainin hakkını istemesinin en doğal talep olduğuna dikkat çekerek "Bu kadar uzun süren bir hastane inşaatının elbette sorun, sıkıntıları olabilir. Biz bunları kent olarak görmekteyiz. Ama bunun işçinin, emekçinin sırtından çıkarılması, işçinin, emekçinin hak gaspıyla yönetilmesini asla kabul etmiyoruz. Gördüğünüz üzere hem burada işçi arkadaşlarımızın bu koskocaman inşaat alanında güvenli şartlarda çalışmalarını yürütmeleri için hem işçiye, emekçiye yaraşır yaşam hakkını, çalışma hakkını, mesai hakkını savunmak için buradalar" ifadelerini kullandı.

"DEV ŞİRKETLER YENİ YATIRIMLAR YAPARKEN İŞÇİLER 3 KURUŞ MAAŞLARI İÇİN MÜCADELE EDİYOR"

Taşeronluk sistemini eleştiren Eş Başkan Bucak, büyük şirketler yeni yatırımlar yaparken işçilerin kıt kanaat geçindikleri maaşları için mücadele etmek zorunda kaldığını vurgulayarak, "Dev şirketler yeni yatırımlar yaparken işçiler 3 kuruş maaşları için mücadele ediyor. Bu işçinin, emekçinin hakkını kim savunacak? Elbette sendikalar savunacak, sivil toplum savunacak, yerel yönetimler savunacak, siyasi partiler savunacak" dedi.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

İşçilerin sendikal taleplerini gündeme getirdiklerinde işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Eş Başkan Bucak, işçi ve emekçilerin başta sendikal örgütlenme hakları olmak üzere maaşları, mesaileri ve iş güvenlikleri konusunda derhal önlem alınması gerektiğini dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile müfettişlere çağrıda bulunan Eş Başkan Bucak, işçilerin sunduğu maddelerin karşılanamayacak talepler olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, DEM Parti olarak yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. 26 yıldır sendikal mücadeleyi destekleyen bir gelenekten geliyoruz. Gerekirse bir müzakere imkanı sunulursa belediye yönetimleri ve partimiz olarak rol almaya hazırız."

"SESSİZLİK SÖMÜRÜNÜN SUÇ ORTAKLIĞIDIR"

Eş Başkan Emin Ay ise Şehir Hastanesi işçilerinin karşı karşıya kaldığı durumun büyük bir haksızlık olduğunu belirterek, "Sırtını iktidar güçlerine dayayan firma, hakkını isteyen emekçilere karşı çok öfkeli davranmakta ve işlerine son vermektedir. Bu direniş çok değerli ve meşrudur. Eğer bir yerde zor, sömürü varsa insan buna karşı sessiz kalmamalıdır. Sessizlik, sömürünün suç ortaklığıdır. Buradaki itiraz sömürüye karşı gösterilen bir itirazdır. Eğer bu şehirde bu hastane yapıldıysa, işçilerin emeğiyle yapılmıştır. İşin içinde emek var, alın teri var. Yerel yönetimler olarak işçilerle omuz omuzayız. İktidar partisine çağrımız: Sermayedarların yanında değil, adaletli bir biçimde işçilerin taleplerini dikkate almalı ve tüm haklarını korumalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
Şehir HastanesiDiyarbakırPolitikaEmin AyGüncelSon Dakika

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