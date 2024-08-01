Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, OSB'de faaliyet gösteren firmaların talepleri değerlendirildi ve bölgenin mevcut durumu ile yeni projeler ele alındı. Vali Zorluoğlu, OSB'nin kent için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, istihdam ve üretim açısından önemli katkılar sağladığını vurguladı. Ayrıca, planlanan projelerle tekstil sektöründe yeni yatırımların teşvik edilerek ekonomik hareketlilik sağlanacağını ifade etti.

01.08.2024 18:15
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Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu başkanlığında OSB Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, OSB'de faaliyet yürüten firmaların talepleri değerlendirildi, bölgenin mevcut durumu ve yapılması planlanan yeni projeler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zorluoğlu, Tekstil İhtisas OSB'nin kent için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Söz konusu OSB'de şu an 6 bin civarında gencin çalıştığını aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bunların çoğu kadın çalışan. İlk etapta çalışan sayısını 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz. OSB'miz hem istihdam hem de üretim bakımından ilimize büyük katkılar yapıyor. Bu yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Planlanan ve hayata geçirilecek projeler sayesinde tekstil sektöründe yeni yatırımları teşvik ederek ilimize ve bölgemize önemli bir ekonomik hareketlilik getireceğiz. Diyarbakır'ın bölgenin en önemli sanayi merkezlerinden biri haline gelmesi için sanayi alt yapımızı güçlendireceğiz. Birlikte çalışıp, birlikte üreteceğiz inşallah."

Vali Zorluoğlu, toplantının ardından tekstil fabrikalarını ziyaret etti, yetkililerden üretim aşaması ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Toplantıya, Vali yardımcıları Ömer Coşkun ve Fatih Ayaz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyhmus Ayhan, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Ayas, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mahmut Yalçınkaya ve OSB Müdürü Sami Erkiz katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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