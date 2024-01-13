Diyarbakır TSO Yıllık Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı.

Merkez Sur ilçesinde bir otelde gerçekleşen toplantıya, TSO Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komite, TSO Kadın Meclisi, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Genç Girişimciler Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu ve İş Konseyi üyeleri katıldı.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, toplantıda, kayıtlı üye sayısının 222 bin 800 olduğunu ve geçen yıl inşaat ve imalat sektörlerinde üye sayılarında artış söz konusu olduğunu bildirdi.

Odalarına ait Bilim ve Eğitim Vakfı'nın olduğunu belirten Kaya, bu vakfın temel amacının Diyarbakır'da üniversite kurmak olduğunu söyledi.

Silvan'da Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Silvan OSB'de işlemleri başlatıyoruz. Onay verildi ve yaklaşık 3 bin dönümlük bir alanda Silvan OSB'yi kuruyoruz. Bölgesel ihtiyacı giderecek Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına da başlayacağız. Coğrafi işaretli ürünler konusunda son 3 yılda 67 başvurudan 51'ini gerçekleştirdik ve halen devam ediyoruz. Bunların 3'ünde Avrupa Birliği tescilini almak için önemli mesafe kat ettik. Boğazkere üzümü, Karacadağ pirincinin Avrupa Birliği tescilli alması konusunda son aşamalarına getirdik. Gastro İnovasyon Merkezimizle bunların ticarileşmesini de sağlıyoruz. Fıstık yetiştiriciliğiyle ilgili çalışmamız devam ediyor. Hedefimiz tüm kuzey ilçelerimizde 2 milyon fide dağıtıp burada bir fıstık işleme tesisiyle iyi bir kırsal model yaratmak. Fıstık yetiştiriciliği ve fıstık ormanlarıyla küresel iklimle ilgili bir mücadele yöntemiyle ilerliyoruz."