Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1360 çocuğa bayramlık giysi yardımı yaptı - Son Dakika
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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1360 çocuğa bayramlık giysi yardımı yaptı

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1360 çocuğa bayramlık giysi yardımı yaptı

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de toplam 1360 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık giysi yardımında bulundu. Vakıf, çocukların bayram sevincine ortak olmayı ve toplumda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

06.06.2024 16:41
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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1360 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık giysi yardımında bulundu.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla sorumluluk bölgelerinde yer alan Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de toplam 1360 çocuğa bayramlık giysi aldıklarını belirtti.

Demir, "Çocukların bayram sevincine ortak olma, çocukların bayrama sevinçle ve umutla girmelerini sağlama amacındayız." dedi.

Vakıf ruhunu gelecek nesillere aktarma çabasında olduklarını ifade eden Demir, yardımla çocukların hayatına dokunmanın yanı sıra toplumda farkındalık yaratma ve birlikte hareket etme gücünü gösterme geyretinde olduklarını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1360 çocuğa bayramlık giysi yardımı yaptı - Son Dakika

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